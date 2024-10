Jest nowa umowa, legenda zostaje. Kolejny kontrakt wisi w powietrzu

Żużel. Piotr Protasiewicz przedłużył kontrakt z Falubazem Zielona Góra

To zasługa Protasiewicza, bo jak dotąd dał się poznać z tego, że umie trafić do żużlowców i w pewnym sensie jest dla nich magnesem. Pod okiem dyrektora Piotra skrzydła rozwinął Rasmus Jensen, zwyżkę formy zaliczył też Przemysław Pawlicki. Za rok Falubaz ma powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie. Plany są ambitne.

- Dwa lata temu, jak zaczynałem swoją pracę tutaj, moim marzeniem było, by szybko awansować, utrzymać się i później wzmocnić. By Falubaz wrócił do czasów, kiedy liczył się w czołówce PGE Ekstraligi. Mamy bardzo dobry zarząd, z prezesem mi się świetnie współpracuje. Robi świetną robotę, naprawdę bardzo się poświęca. Współwłaściciele klubu to osoby najważniejsze, bo pamiętajmy, że możemy mówić o transferach, marzyć, ale ktoś musi je finalizować i być stabilizacją klubu. Wierzę, że wspólnie uda nam się zrealizować sportowe cele - powiedział Protasiewicz w rozmowie z klubowymi mediami.