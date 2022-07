Cóż za emocje były w niedzielę w Toruniu i w Lesznie! To jest właśnie PGE Ekstraliga, a gdy do tego mecze rozstrzygają się dopiero w ostatnich biegach dnia, to kibice są w siódmym niebie. W grodzie Kopernika gospodarzy do zwycięstwa poprowadził nie kto inny jak Patryk Dudek. Stały uczestnik tegorocznego cyklu Grand Prix znów pokazał, że jest liderem z krwi i kości, a przedłużenie z nim kontraktu przez Państwa Termińskich było strzałem w dziesiątkę.

Działacze są sami sobie winni

Tym samym jasne też się stało, że Patryk Dudek nie trafi w dwóch najbliższych latach do Zielonej Góry. Dowiedzieliśmy się również, iż mrzonki opowiadane przez ludzi z zielonogórskiego klubu o umowie dżentelmeńskiej są tak samo wiarygodne jak powrót w najbliższych latach do elity żużlowej Polski. Wiele mówił już sam fakt, że na koniec poprzedniego sezonu zawodnika nie zaproszono na spotkanie w zamku w Brodach, zorganizowane w celu podziękowania sponsorom za sezon.

Patryk był mocną stroną drużyny przez wiele lat i pominięcie go było wówczas potwierdzeniem słabości tych, którzy o tym decydowali. Oliwy do ognia dolewał też fakt, że z żużlowcem od ubiegłego sezonu nawet nikt nie rozmawiał. To jakim cudem miał on myśleć o swojej przyszłości w Falubazie, skoro nie dostał choćby najmniejszego sygnału o jego miejscu i potencjalnej roli w zielonogórskim klubie?