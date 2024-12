Brak Derbów Ziemi Lubuskiej czy brak starcia mistrza Polski z wicemistrzem wcale nie oznacza, że zabraknie emocji w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi. Wręcz przeciwnie, bo inauguracja ligi została zaplanowana w bardzo ciekawy sposób. Na pierwszy żużlowy weekend z najlepszą ligą świata będziemy musieli poczekać do 11 kwietnia. Wówczas odbędą się dwa spotkania. Kolejne dwa odbędą się w niedzielę, 13 kwietnia.

W pierwszej kolejce PGE Ekstraligi czekają nas dwa hity. Falubaz Zielona Góra, który ma być "czarnym koniem" rozgrywek podejmie u siebie Motor Lublin. Wzmocniony na papierze Apator Toruń zmierzy się ze Spartą Wrocław. Zdaniem ekspertów te dwa zespoły będą walczyć o awans do finału PGE Ekstraligi. Z kolei ROW Rybnik, beniaminek ligi zainauguruje rozgrywki na własnym stadionie.

Bartosz Zmarzlik zainauguruje PGE Ekstraligę w Zielonej Górze. Gdy najlepszy żużlowiec świata był po raz ostatni na stadionie Falubazu, doszło do zaskakującego spotkania. Mianowicie zabił w trakcie wyścigu gołębia, który wleciał w niego, gdy nasz mistrz mijał linię mety.

Żużel. Powrót do "lustrzanego odbicia" w kalendarzu lig żużlowych

W nadchodzącym sezonie włodarze postanowili wrócić do tzw. lustrzanego odbicia terminarza. Oznacza to, że rundę rewanżową kluby pojadą odwrotnie do układu par pierwszej rundy.