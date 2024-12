18-letni milioner, Polacy mu zazdroszczą. Wszystko przez gwiazdorski kontrakt

Żużel. Wiktor Przyjemski w jednym szeregu z Oskarem Paluchem

Na kwotę, o której wyżej wspomniano składa się 800 tysięcy złotych za podpis pod kontraktem oraz 8 tysięcy złotych za każdy zdobyty punkt . Tylko najlepszy młodzieżowiec na świecie, Wiktor Przyjemski może liczyć na taką samą kasę. Przyjemski dostał gwiazdorskie warunki w Orlen Oil Motorze Lublin, do którego trafił z Abramczyk Polonii Bydgoszcz.

Oskar Paluch zdobył w tym sezonie 104 punkty, do których dołożył 15 bonusów. Ponadto startował w Ekstralidze U-24, z której także miał wypłacane wynagrodzenie, oczywiście nieporównywalnie niższe, z tym, które klub był winny Paluchowi za starty w najlepszej lidze świata.

Żużel. Pozorna oszczędność dla ratowania Stali Gorzów

W związku z długami, które powstały w Stali Gorzów sporządzono plan naprawczy. Największe gwiazdy klubu, Martin Vaculik oraz Anders Thomsen zgodziły się na obniżki kontraktów. Przeciwnie wygląda sytuacja w przypadku Oskara Palucha. Co prawda w planie naprawczym uwzględniono zarobki gorzowskiego juniora w 2025 roku na poziomie 1.700.000 zł, czyli dokładnie 95.970,18 zł mniej, niż w minionym sezonie, ale jak napisano w dokumencie, wiążą się one z brakiem startów Palucha w Ekstralidze U-24. Można więc rzecz, że to pozorna oszczędność, bo Stal w miejsce Palucha będzie musiała wystawić innego zawodnika. Fakt, że zapewne za dużo mniejszą stawkę.