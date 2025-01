Żużel. Artiom i Grigorij Łagutowie znowu razem. Wypłynęło zaskakujące zdjęcie

Nigdy bracia otwarcie nie przyznali, o co im poszło, ale obaj nie potrafili ukryć, że w ostatnich latach ich kontakty uległy ochłodzeniu . Przestali rozmawiać do tego stopnia, że Grigorij długo nie potrafił pogratulować Artiomowi tytułu Indywidualnego Mistrza Świata. - Nie. I wcale się go nie spodziewam - mówił młody Łaguta o swoim bracie i gratulacjach od niego po największym życiowym sukcesie. Gratulacje stały się faktem pięć dni później, podczas Gali PGE Ekstraligi. Kilka miesięcy później wybuchła wojna na Ukrainie i wszyscy Rosjanie zostali wzięci przez Polaków pod lupę . Od razu oficjalnie od działań wojennych odciął się Wadim Tarasienko (siostrzeniec Łagutów), Emil Sajfutdinow siedział cicho, a Artiom Łaguta najpierw nie chciał rozmawiać o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, by później całkowicie zmienić swoje stanowisko do wojny .

Żużel. Konflikt braci. Starszy był bardziej krytykowany

Przez takie zachowanie skrytykowało go wielu Polaków, ponieważ wielu z nich myślało, że robi to tylko po to, aby wrócić do jazdy w lidze polskiej jako zawodnik krajowy. Tak też się stało i były mistrz świata w sezonach 2023 i 2024 startował jako Polak, podobnie jak wcześniej wspomniani Sajfutdinow oraz Tarasienko (cała trójka posiada polskie obywatelstwo).



Krytyka młodszego Łaguty to jednak nic, w porównaniu z tym, co spotkało jego starszego brata. Tuż po wybuchu wojny w polskich mediach (w Tygodniku Żużlowym) przemówił językiem Putina, przekonując, że w 2014 roku niewinni Rosjanie byli zabijani w Donbasie. Z kolei w rozmowie z Mateuszem Puką z WP wolał rozmawiać o zbieraniu mandarynek, zamiast o bestialskim zachowaniu swoich rodaków.



Owładnięte rosyjską propagandą poglądy spowodowały absolutne nieoficjalne wykluczenie Grigorija Łaguty z polskiego żużla. Nie chcą go widzieć kibice, nie chce z nim jeździć wielu zawodników, prezesi też domyślają się, jaka katastrofa marketingowa może spotkać ich kluby po ewentualnym zakontraktowaniu Grigorija w przyszłości (złość nawet własnych kibiców i brak sponsorów).