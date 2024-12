Głośny apel w stronę kibiców. Syn legendy prosi o jedno

Maksym Drabik ponownie zwrócił się do kibiców. Chodzi o noc sylwestrową, podczas której hucznie wita się Nowy Rok. 26-latek jakiś czas temu wrócił do mediów społecznościowych i prosi, żeby nie strzelać fajerwerkami, które mają negatywny wpływ na zwierzęta i naturę. To nie pierwszy tego typu apel w jego wykonaniu. Sam zawodnik posiada własne zwierzę. Jeśli chodzi o 2025 rok, to będzie on dla niego niezwykle kluczowy. Polak, startujący w barwach INNPRO ROW-u Rybnik, musi udowodnić, że zasługuje na dalsze starty w PGE Ekstralidze. W przyszłym sezonie dosłownie będzie walczył o swoją przyszłość.