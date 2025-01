Szykuje się wielka awantura w polskim klubie. Znany biznesmen znów to zrobił

Były prezes uderza w menadżerów, obnażył ich pracę

INNPRO ROW dysponuje pięcioma seniorami. Z racji przepisu U24, miejsca w składzie meczowym są tylko cztery. Jeden z nich wyląduje na ławce rezerwowych . To spowoduje rywalizację o skład na treningach. Na tym może ucierpieć atmosfera w zespole. W 2020 roku skończyło się to spadkiem z elity.

- Zawsze uważałem, że drużyna musi posiadać jednego rezerwowego. Problem polega na tym, że są tzw. menadżerowie, którzy dostają wielkie pieniądze, ale boją się podjąć decyzję. Kiedy mają pięciu zawodników na pięć miejsc, to jest wygodnie, nie trzeba podejmować żadnej trudnej decyzji. Mając natomiast więcej kandydatów do jazdy i przekazać temu jednemu, że będzie rezerwowym, to już trzeba mieć trochę osobowości - mówi nam Rufin Sokołowski.