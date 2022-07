Dla Polaków miało to być tak naprawdę przetarcie przed finałem. Już jednak sam początek środowego półfinału Speedway of Nations wskazał na to, że biało-czerwonym wcale łatwo nie będzie. W pierwszym biegu zaskoczył ich Kai Huckenbeck, żużlowiec z eWinner 1. Ligi.

Widać było, że Polakom nie do końca pasuje tor w Vojens, niepodobny do absolutnie żadnego obiektu w kraju nad Wisłą. Nie do końca wiedzieli, którędy jechać, by było najkorzystniej. Gubił się nawet sam Bartosz Zmarzlik, ale co jasne, nadrabiał kunsztem i umiejętnościami.