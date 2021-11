Faworyt do awansu zatrzymał lidera

Za Jacobem Thorssellem naprawdę świetny sezon 2021. Szwed zgodnie z przedsezonowymi prognozami okazał się jednym z najlepszych zawodników 2. Ligi Żużlowej. Nie wystarczyło to jednak na drużynowy awans z OK Bedmet Kolejarzem na zaplecze PGE Ekstraligi. Początkowo wydawało się, że po świetnym okresie startów 28-latek zdecyduje się na przenosiny do eWinner 1. Ligi. Nic bardziej mylnego. Piąty żużlowiec tegorocznych rozgrywek doszedł do porozumienia z opolanami już w trzeci dzień okienka transferowego i spróbuje po raz drugi z rzędu spełnić marzenie tamtejszych kibiców.

Reprezentant Szwecji jest jednocześnie pierwszym, oficjalnie potwierdzonym zawodnikiem tegorocznego finalisty drugiej ligi na sezon 2022. Według naszych nieoficjalnych informacji lada moment ogłoszony zostanie transfer kolejnego z jego rodaków - Pontusa Aspgrena. Ponadto działacze prowadzą rozmowy z występującym ostatnio w Grudziądzu Pawłem Miesiącem. Nie ulega wątpliwości, iż w Opolu po raz kolejny tworzy się więc skład na awans do eWinner 1. Ligi. Czy tym razem wypali? Na to z pewnością liczą najwięksi fanatycy czarnego sportu w tym mieście.