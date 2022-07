Faworyci nie zawiedli. Pokazali moc!

To była dobra niedziela dla kibiców dwóch faworytów do awansu do PGE Ekstraligi – Stelmet Falubazu Zielona Góra i Cellfast Wilków Krosno. Obie drużyny pewnie pokonały rywali na własnych torach. W Zielonej Górze zespół Trans MF Landshut Devils poległ 36:54, a w Krośnie goryszy porażki zaznali zawodnicy ROW-u Rybnik.