Ekstraliga żużlowa - Unia - GKM 60:30

Fogo Unia Leszno pokonała MrGarden GKM Grudziądz 60:30 w piątkowym meczu żużlowej ekstraligi.

Leszczynianie w ostatnich trzech meczach wyjazdowych doznali dwóch porażek, ale przed własną publicznością po jednostronnym widowisku rozgromili GKM.



Spotkanie zaczęło się od zwycięstwa gości 4:2. Były zawodnik Fogo Unii Duńczyk Nicki Pedersen nieoczekiwanie pokonał Emila Sajfutdinowa, który na własnym torze bardzo rzadko przyjeżdża za plecami rywala. Trzeci był Kenneth Bjerre, a czwarty Bartosz Smektała.



Taki początek meczu zwiastował, że może on dostarczyć nieco więcej dramaturgii czterotysięcznej widowni niż to miało miejsce podczas wcześniejszych meczów podopiecznych Piotra Barona na swoim stadionie. Gospodarze jednak pewnie wygrali podwójnie kolejny wyścig z udziałem młodzieżowców i objęli prowadzenie 7:5.



Jak się okazało, emocje na leszczyńskim stadionie były już tylko w pojedynczych biegach. W piątym wyścigu para gości Przemysław Pawlicki, Bjerre w połowie dystansu prowadziła 4:2, ale ten pierwszy zanotował defekt i to mistrzowie Polski - Smektała i Jaimon Lidsey zwyciężyli podwójnie, a ich przewaga urosła do 10 "oczek" (20:10).



Kibice w Lesznie czekali z niecierpliwością na pojedynek braci Pawlickich - wychowanków leszczyńskiego klubu. Spotkali się oni w ósmym wyścigu i to był jeden z lepszych występów zawodnika GKM, lecz nie dał rady pokonać młodszego brata. Piotr Pawlicki w piątkowe popołudnie był znakomicie dysponowany - przegrał tylko raz - z Artiomem Łagutą, a pozostałe cztery starty zakończył z kompletem punktów.



W grudziądzkim zespole jedynie Pedersen i Łaguta próbowali dotrzymać kroku rywalom, ale to było zdecydowanie za mało. Zawiódł jadący w roli gościa Krystian Pieszczek, który zdobył tylko dwa punkty. Formacja bardzo młodych juniorów GKM Kacper Łobodziński, Denis Zieliński, zanotowała tylko jeden punkt przy 10 Fogo Unii (Dominik Kubera, Szymon Szlauderbach).

Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudziądz 60:30



Pierwszy mecz wygrała Unia 48:42. Punkt bonusowy dla Unii.



Punkty:



Fogo Unia Leszno: Piotr Pawlicki 14 (2,3,3,3,3), Emil Sajfutdinow 12 (2,3,3,1,3), Jaimon Lidsey 11 (1,3,3,3,1), Janusz Kołodziej 7 (3,1,1,2,0), Bartosz Smektała 6 (0,2,1,3), Szymon Szlauderbach 5 (2,2,1), Dominik Kubera 5 (3,1,1).



MrGarden GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 11 (3,2,2,2,2), Artiom Łaguta 7 (3,2,2,0,0), Kenneth Bjerre 5 (1,1,0,1,2), Przemysław Pawlicki 4 (1,d,2,t,1), Krystian Pieszczek 2 (0,0,0,2), Kacper Łobodziński 1 (1,0,0,0), Denis Zieliński 0 (0,0,0).



Najlepszy czas dnia uzyskał Artiom Łaguta - 60,92 s - w trzecim wyścigu. Sędzia: Piotr Lis (Lublin). Widzów ok. 4 tys.



Marcin Pawlicki