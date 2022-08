Duński dynamit nie dla PGE Ekstraligi!

Rasmusa Jensena można śmiało nazwać odkryciem nadmorskiej drużyny. Po kilku latach tułaczki po niższych poziomach rozgrywkowych, gdzie Jensen nie dostawał zbyt wielu szans, w 2020 roku działacze gdańskiego klubu postanowili mu zaufać po znakomitej jeździe w imprezie kończącej sezon 2019 w Gdańsku. Ten ruch, choć wydawał się być odrobinę szalony, opłacił się i to bardzo. Dość powiedzieć, że Jensen jest porównywany do Jasona Doyle’a, mistrza świata z 2017 roku. Dlaczego?

Rasmus Jensen stał się liderem Wybrzeża

Aktualny sezon - czyli trzeci rok w barwach Zdunek Wybrzeża - to już istna eksplozja talentu 29-letniego żużlowca. Ze średnią 2,224 pkt./bieg jest szóstym najlepszym zawodnikiem eWinner 1. Ligi! Forma, którą Duńczyk prezentuje w ostatnich tygodniach była tak znakomita, że trudno dziwić się przymiarkom Jensena do PGE Ekstraligi i porównaniom do Jasona Doyle’a. Australijczyk właśnie w wieku 29 lat zanotował bardzo dobry sezon w Orle Łódź, po którym przeniósł się do toruńskiego Apatora.