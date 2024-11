Sławomir Drabik po zakończeniu kariery sportowej najpierw skupił się na pomocy swojemu synowi Maksymowi, a potem pełną parą wziął się za szkolenie młodzieży. Rękę do juniorów ma i widać to gołym okiem.

Oni wypłynęli na współpracy z Drabikiem

Jeszcze za czasów swojej pracy we Włókniarzu Częstochowa świetnie spisywał się pod parasolem Drabika Mateusz Świdnicki. Jako junior został mistrzem Polski. W klubie piali z zachwytu, bo nie dość, że radził sobie świetnie, to jeszcze swoją sylwetką przypominał starszego mentora. Tyle tylko, że gdy panowie przestali ze sobą pracować, to wyniki Świdnickiego posypały się jak domek z kart. Reklama

To temat jednak na inną historię, bo w styczniu 2023 Sławomir Drabik dołączył do sztabu szkoleniowego Betard Sparty Wrocław, gdzie w głównej mierze skupił się na pracy z młodzieżą. Z tymi juniorami w zespole wicemistrzów Polski nie było kolorowo. Klub miał przypiętą łatkę kupowania wartościowych zawodników z zewnątrz, bo nie potrafił sam nikogo wyszkolić. W sezonie 2023 Sparta zajęła ostatnie miejsce w rozgrywkach PGE Ekstraligi U-24.

Po pierwsze w zeszłym sezonie juniorzy Sparty radzili sobie o niebo lepiej. Wspomniany Jakub Krawczyk jest najlepszym dowodem. Co prawda do drużyny trafił z Ostrowa jako talent, ale wejście w sezon miał kiepski. Drabik był jednym z tym, który pomógł mu okrzepnąć. Na współpracy z byłym żużlowcem skorzystali również Marcel Kowolik, Kacper Andrzejewski, Nikodem Mikołajczyk, czy William Drejer.

PGE Ekstraliga U-24 w 2024 roku padła łupem Sparty. Oczywiście klub zainwestował w odpowiednich zawodników, ale Drabik do spółki z trenerem Dariusze Śledziem wyciągnął z tych chłopaków wszystko co najlepsze. Swoją drogą były mistrz Polski służy dobrą radą także Bartłomiejowi Kowalskiemu, który niejednokrotnie w superlatywach wypowiadał się na jego temat. Reklama

Ojciec mógłby być lekarstwem na problemy Maksyma Drabika

Opinię w środowisku Sławomir Drabik ma naprawdę dobrą, co potwierdzają konkretne rezultaty. Do współpracy z nim ani myśli wrócić jego syn Maksym. Panowie są ze sobą skonfliktowani, choć w gruncie rzeczy, to nowy nabytek ROW-u Rybnik nie chce skorzystać z pomocy ojca, który wyciągał do niego rękę.

Warto natomiast wspomnieć, że Maksym największe sukcesy w swojej karierze świętował u boku ojca, który sportowo go wychował. Później wszystko się posypało, choć tutaj duży wpływ na jego karierę miało zawieszenie spowodowane naruszeniem przepisów antydopingowych. Wielu ekspertów nawołuje do zawodnika o zakopanie topora wojennego. Na to jednak się nie zanosi.



