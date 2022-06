Piątkowe starcia w PGE Ekstralidze dawno nie zapowiadały się nam tak ciekawie. Zanim na torze pojawią się dwie wspomniane na wstępie drużyny, kibice powinni zobaczyć wspaniałe widowisko w Ostrowie. Zapewne pomyśleliście, że trochę nas pogrzało, ponieważ na teren czerwonej latarni ligi przyjeżdża przecież obecny mistrz Polski. Ale nie, nie pogrzało. Raz, że wrocławianie są pod formą i wciąż nie wiadomo czy do ścigania powróci Gleb Czugunow. Dwa, że obiekt przy ulicy Piłsudskiego gwarantuje w tym roku fantastyczne show. Daleko cofać się nie trzeba, bo parę tygodni temu w starciu Arged Malesy z Moje Bermudy Stalą oglądaliśmy przynajmniej dwa wyścigi, które na pewno powalczą w październiku o tytuł biegu roku.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów – Betard Sparta Wrocław:

Betard Sparta Wrocław: 1. Gleb Czugunow, 2. Mateusz Panicz, 3. Tai Woffinden, 4. Zastępstwo zawodnika, 5. Maciej Janowski, 6. Bartłomiej Kowalski, 7. Michał Curzytek

Arged Malesa Ostrów: 9. Tomasz Gapiński, 10. Oliver Berntzon, 11. Kacper Grzelak, 12. Grzegorz Walasek, 13. Chris Holder, 14. Sebastian Szostak, 15. Jakub Krawczyk

Początek meczu w piątek 24 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.

Rozpłynęliśmy się nad Ostrowem, to wreszcie czas przejść do głównego dania dnia, czyli drugich w tym sezonie Derbów Pomorza. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż For Nature Solutions po zwycięstwie na terenie rywala trzy punkty ma jak w banku. Niekoniecznie. ZOOLeszcz GKM pomimo straty Nickiego Pedersena, dzielnie urywa punkty każdemu przeciwnikowi. Ba, zaryzykujemy nawet stwierdzeniem, że kontuzja lidera nie tyle pogrążyła, co zmotywowała zespół do jeszcze większej walki. Drugą, lepszą twarz pokazują Norbert Krakowiak (oby nic mu się nie stało po upadku w Lesznie), Frederik Jakobsen oraz Krzysztof Kasprzak. Ponadto na najlepszego juniora rozgrywek wyrasta Kacper Pludra. Do pełni szczęścia brakuje tylko solidnego Przemysława Pawlickiego.

Awizowane składy na mecz For Nature Solutions Apator Toruń – ZOOLeszcz GKM Grudziądz:

ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 1. Krzysztof Kasprzak, 2. Kacper Warduliński, 3. Frederik Jakobsen, 4. Przemysław Pawlicki, 5. Zastępstwo zawodnika, 6. Kacper Pludra, 7. Wiktor Rafalski

For Nature Solutions Apator Toruń: 9. Jack Holder, 10. Robert Lambert, 11. Paweł Przedpełski, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Patryk Dudek, 14. Denis Zieliński, 15. Krzysztof Lewandowski

Początek meczu w piątek 24 czerwca o godzinie 20:30. Transmisja w Eleven Sports 1.