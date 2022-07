Cieślak znów to zrobił. Czy to im pomoże?

W środę Marek Cieślak przyjechał do Krosna i zostaje tam do meczu ze Zdunek Wybrzeżem. Były trener reprezentacji bierze udział w treningach zespołu i pracach torowych. Udziela też rad juniorom. Krzysztof Sadurski i Franciszek Karczewski chętnie korzystają z podpowiedzi Cieślaka.

Co Marek Cieślak robi na treningach Wilków?

Niespodziewana wizyta Cieślaka w Krośnie dała początek spekulacjom. Mówi się, że zostanie on nowym trenerem zespołu, że poprowadzi Wilki w duecie z menadżerem Michałem Finfą. Klub jednak dementuje te informacje. Słyszymy, że Cieślak przyjechał wyłącznie na konsultacje.

To nie pierwsza wizyta Cieślaka w Krośnie w tym sezonie. Pierwszy raz pojawił się krótko po walkowerze w meczu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra (0:40). Wtedy pomógł na nowo ułożyć nawierzchnię, do której były liczne zastrzeżenia. Po tamtej wizycie sporo się zmieniło. Nie ma już dziur w torze, zawodnicy nie podskakują, jadąc na motocyklach.

Teraz Cieślak jest po to, żeby uczynić z nawierzchni atut przed fazą play-off, która jest bardzo ważna dla Wilków. Testem toru będzie ostatnie spotkanie rundy zasadniczej z Wybrzeżem. W trakcie tego meczu będzie można zobaczyć, jak spisał się Cieślak.

To menadżer Wilków zaprosił Cieślaka

Wizyta Cieślaka to efekt jego dobrej współpracy z Finfą. Panowie znają się z Częstochowy. Finfa był tam prawą ręką Cieślaka. I to on poprosił trenera o pomoc, gdy Wilki znalazły się w torowych opałach.