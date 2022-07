10 minut od walkoweru. „To nie byli ludzie”

- To nie byli ludzie. Patologia i tyle - irytuje się jeden z ostrowskich działaczy w rozmowie z nami, a prezes Arged Malesy wrzuca na Facebooka zdjęcie z lekko skwaszoną miną. - Możliwe, że kibice z Leszna stwierdzili, że piwo niedobre skoro jednym mnie trafili - pisze Waldemar Górski.

Walkower dla Fogo Unii wisiał na włosku

Transmitująca spotkanie telewizja Canal+ nie pokazała awantury z pseudokibicami. Kamera pojawiła się w sektorze gości dopiero wówczas, gdy był on już praktycznie pusty, bo policja opanowała sytuację, wyprowadzając prowodyrów zajścia i tych najbardziej agresywnych.

A w pewnym momencie było naprawdę gorąco, bo prowokowani kibice z Ostrowa zaczęli odrzucać butelki, które leciały w ich stronę. Gdyby cała awantura potrwała jeszcze 10 minut, to sędzia, w myśl regulaminu, musiałby zakończyć przerwane spotkanie. A gdyby tak się stało, to konsekwencje poniósłby klub z Leszna. Mógłby nawet zostać ukarany walkowerem. A przecież Fogo Unia w tamtym momencie już wysoko prowadziła. Finalnie zgarnęła dwa duże punkty i bonusa wskakując na fotel wicelidera. To tylko pokazuje, jak wielką głupotą popisali się chuligani mieniący się kibicami Byków.