Leo Messi wylądował w Paryżu. Galeria

TRANSFERY PIŁKARSKIE |

Potwierdziły się doniesienia o przenosinach Leo Messiego z Barcelony do PSG. Argentyńczyk po zakończonych negocjacjach z paryskim klubem odbył podróż z Hiszpanii do Francji. Na lotnisku w Paryżu owacyjnie witały go tłumy kibiców i dziennikarzy.