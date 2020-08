Rumunka Simona Halep zdecydowała, że nie wystąpi w rozpoczynającym się 31 sierpnia wielkoszlemowym turnieju US Open. Z powodu pandemii koronawirusa wiele tenisistek światowej czołówki podjęło wcześniej taką samą decyzję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szarapowa pokazała umiejętności bokserskie. Rosjanka tak dba o formę. Wideo INTERIA.TV

"Zawsze mówiłam, że kwestie zdrowotne będą dla mnie najważniejsze przy podejmowaniu decyzji. Dlatego postanowiłam pozostać w Europie i trenować" - napisała wiceliderka światowego rankingu na Twitterze.

Reklama

Prawie 29-letnia Halep ma na koncie dwa wygrane turnieje wielkoszlemowe - Roland Garros 2018 i Wimbledon 2019. Jej najlepszy wynik w US Open to półfinał w 2015 roku.



To kolejna znana tenisistka, która zrezygnowała z udziału w turnieju. Wcześniej wycofały się m.in. ubiegłoroczna triumfatorka US Open Kanadyjka Bianca Andreescu, liderka rankingu WTA Australijka Ashleigh Barty, Szwajcarka Belinda Bencic, Rosjanki Swietłana Kuzniecowa i Anastazja Pawliuczenkowa, Ukrainka Jelina Switolina czy Holenderka Kiki Bertens.