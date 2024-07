Trwał tie-break, a tu taka wpadka. Miedwiediew rozbawił trybuny

Miedwiediew chce pierwszego trofeum w 2024 roku. Wimbledon dobrą okazją

Miedwiediew miał problemy z doliczeniem się punktów

W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Miedwiediew bez problemów poradził sobie z Aleksandarem Kovacevicem (3:0). Kolejne zwycięstwo nie przyszło mu jednak tak gładko, choć rywal ponownie był znacznie niżej notowany. Alexandre Muller rozegrał świetny pierwszy set, zmuszając Rosjanina do gry w tie-breaku. Wówczas doszło do kuriozalnej sytuacji. Przy wyniku 6:3 dla Francuza, Miedwiediew ruszył do swojego krzesełka i spokojnie usiadł. Przeciwnik, sędzia oraz kibice byli skonsternowani. Jak się okazało, 28-latek był przekonany, że już przegrał i szykował się do drugiego seta. Gdy uświadomiono mu błąd, szybko wrócił na kort, ale wyniku nie odmienił. Muller wygrał 7:6.