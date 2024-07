Fręch szybko pożegnała się z Wimbledonem. Brazylijka znów za mocna

Fręch miała nadzieję na poprawę życiowego wyniku

Magdalena Fręch i Beatriz Haddad Maia pierwotnie miały zmierzyć się we wtorek, ale z powodu kiepskiej pogody organizatorzy przesunęli pojedynek na środowe południe. Niestety na tym nie skończyły się komplikacje. 3 lipca deszcz także nie dawał spokoju głównym bohaterkom i tak oto poważne granie nie zaczęło się o 12:00, a dopiero w okolicach godziny 14:30. Wcześniej obie panie pojawiły się na korcie, jednak szybko musiały schować się do szatni.

Zawodniczki od samego początku imponowały własnym serwisem. Trochę strachu w drugim gemie serwiowym najadła się jedynie Polka, która musiała bronić break pointa. Nasza utrzymała nerwy na wodzy i oddaliła zagrożenie, zdobywając trzy punkty z rzędu. Do przełamania doszło dopiero podczas siódmego gema, gdy Haddad Maia uzyskała prowadzenie. To nie zdołało jednak podłamać Fręch, która odrobiła stratę w gemie dziesiątym. Przy stanie 5:5 łodzianka straciła jednak koncentrację, co błyskawicznie wykorzystała Brazylijka, doprowadzając do drugiego przełamania na swoją korzyść. Tej przewagi nie wypuściła już z rąk, a seta wygrała po słabym returnie Fręch w siatkę.