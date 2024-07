Andy Murray oficjalnie ogłosił. Zaskoczył wszystkich, Wimbledon czeka

Zaskakujące wieści z obozu Brytyjczyków na Wimbledonie. Andy Murray wycofał się z rywalizacji singlowej, ale postanowił wrócić na Wimbledon i to w jakim stylu. Spekulowano już wcześniej, czy Szkot po swojej decyzji w ogóle wróci na korty trawiaste. Okazało się, że zgodnie z zapowiedziami, spróbuje zagrać w zespole z kimś innym. Wybór został podjęty. Murray zaprosił do gry tenisowy talent. To będzie wielki hit.