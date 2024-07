Kuriozalna scena na Euro, Niemcy nad tym nie zapanowali. Tak dobito Rumunię

Piłkarskie Euro to bez wątpienia jedna z największych imprez nie tylko w świecie samego futbolu, ale i sportu w ogóle, nie jest więc łatwo przeprowadzić ją bez żadnych organizacyjnych potknięć. Niestety obecnie wygląda na to, że gospodarze tegorocznych ME - Niemcy - nie radzą sobie jednak mocno z bardzo istotną kwestią, a konkretnie tym, by... kibice nie przeszkadzali zawodnikom w ich zmaganiach. Notorycznie zdarzają się przypadki wrzucania przedmiotów na murawę lub wbiegnięć intruzów na boisko i wygląda na to, że któraś z tych rzeczy... mogła wpłynąć na utratę gola przez kadrę Rumunii.