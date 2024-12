Porażka Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną na WTA Finals nadeszła całkowicie niespodziewanie. Kazaszka nie miała już szans na awans, podczas gdy Białorusinka miała na koncie dwa zwycięstwa i prezentowała się kapitalnie. Młodsza z tenisistek udowodniła kolejny raz, jak niewygodną potrafi być rywalką. Okazja do rewanżu pojawiła się natomiast błyskawicznie.

World Tennis League. Udany rewanż Sabalenki z Rybakiną. Białorusinka górą w Abu Zabi

Sabalenka i Rybakina miały okazję zmierzyć się w trakcie pokazowego turnieju World Tennis League, rozgrywanego w Abu Zabi. Tym razem liderka rankingu WTA wypracowała sobie przewagę już na starcie, wyraźnie dominując nad swoją oponentką. Wydawało się, że może wygrać nawet do zera, bo prowadziła już w pewnym momencie 5:0. Wtedy nastąpił zwrot akcji.

Henryk Sawka: Iga to jest nasze dobro narodowe!

Henryk Sawka: Iga to jest nasze dobro narodowe! / Alicja Resich / INTERIA.PL

Rybakina zaczęła odrabiać straty i wygrała pięć gemów z rzędu, doprowadzając do remisu. Sabalenka opanowała jednak emocje, wzięła się w garść i w tie-breaku przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Widać było, że spadł jej kamień z serca - do wywiadu przystąpiła uśmiechnięta od ucha do ucha. W końcu zrewanżowała się za bolesną porażkę z Rijadu.