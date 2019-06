Sporo zmian w najnowszym notowaniu rankingu światowego tenisistek po wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Nas najbardziej cieszy gigantyczny awans Igi Świątek, który obecnie plasuje się na 67. miejscu.

Zdjęcie Iga Świątek /AFP

Przed rozpoczęciem turnieju w Paryżu Świątek była sklasyfikowana na 104. miejscu. W Rolandzie Garrosie 18-letnia Polka spisała się bardzo dobrze. Dotarła do 1/8 finału, gdzie przegrała z obrończynią tytułu Rumunką Simoną Halep 1:6, 0:6. Dla Świątek jest to najlepszy wynik w karierze w Wielkim Szlemie. Dzięki temu warszawianka przesunęła się w światowym rankingu aż o 37 miejsc i obecnie jest sklasyfikowana na 67. pozycji.



W czołowej "dziesiątce" doszło do przetasowań. Liderką pozostała Japonka Naomi Osaka, ale na drugą lokatę awansowała triumfatorka Rolanda Garrosa Australijka Ashleigh Barty. Jej finałowa rywalka Czeszka Marketa Vondrouszova również ma powody do zadowolenia. Teraz jest 16. rakietą świata (awans o 22 miejsca).



Ranking WTA Tour (stan na 10.06.2019):

Reklama

1. (1.) Naomi Osaka (Japonia) 6486 pkt

2. (8.) Ashleigh Barty (Australia) 6350

3. (2.) Karolina Pliszkova (Czechy) 5685

4. (4.) Kiki Bertens (Holandia) 5345

5. (6.) Petra Kvitova (Czechy) 4925

6. (5.) Angelique Kerber (Niemcy) 4675

7. (9.) Elina Switolina (Ukraina) 3967

8. (3.) Simona Halep (Rumunia) 3963

9. (7.) Sloane Stephens (USA) 3682

10. (11.) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3565

...

67. (104.) Iga Świątek (Polska) 853

96. (87.) Magda Linette (Polska) 673

221. (162.) Magdalena Fręch (Polska) 254