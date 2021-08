Hurkacz wystąpił ostatnio w turnieju w Toronto, w którym dotarł do ćwierćfinału. W tej fazie przegrał po zaciętej walce z późniejszym triumfatorem Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewiem 6:2, 6:7 (6-8), 6:7 (5-7).

24-letni wrocławianin przeniósł się z Toronto do Cincinnati, gdzie w poniedziałek rozpoczyna się turniej ATP Masters 1000. Polak jest rozstawiony z numerem dziewiątym, a w pierwszej rundzie czeka go starcie z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokinem. Mecz odbędzie się we wtorek.





W pierwszej "10" rankingu nie doszło do żadnych zmian. Na prowadzeniu jest Djoković, który zgromadził 12 113 punktów. Drugie miejsce zajmuje Miedwiediew, a trzecie Grek Stefanos Tsitsipas.



Słynny Roger Federer plasuje się na dziewiątej pozycji. W niedzielę maestro z Bazylei poinformował, że w tym roku już nie zobaczymy go na korcie. 40-letni Szwajcar będzie musiał przejść ponowną operację kolana. "Muszę wam zakomunikować, że nie będzie mnie na kortach przez wiele miesięcy. Chcę dać sobie cień nadziei na powrót do gry. Muszę ponownie przejść zabieg operacyjny. Spróbuję wrócić najsilniejszy, jak się tylko da" - zapowiedział fanom Federer.



Ranking ATP (stan na 16.08.2021):

1. (1.) Novak Djoković (Serbia) 12113 pkt

2. (2.) Daniił Miedwiediew (Rosja) 10620

3. (3.) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 8350

4. (4.) Rafael Nadal (Hiszpania) 7815

5. (5.) Alexander Zverev (Niemcy) 7263

6. (6.) Dominic Thiem (Austria) 7005

7. (7.) Andriej Rublow (Rosja) 6005

8. (8.) Matteo Berrettini (Włochy) 5533

9. (9.) Roger Federer (Szwajcaria) 4215

10. (10.) Denis Shapovalov (Kanada) 3625

11. (12.) Casper Ruud (Norwegia) 3350

12. (13.) Hubert Hurkacz (Polska) 3288

...

116. (116.) Kamil Majchrzak (Polska) 725

172. (171.) Kacper Żuk (Polska) 428

