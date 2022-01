Hiszpan dwa pierwsze spotkania wielkoszlemowego turnieju wygrał bez straty seta. Także i tym razem był zdecydowanym faworytem i potwierdził swoją przewagę, choć jego starcie trwało ostatecznie prawie trzy godziny.

Rafael Nadal wygrał mecz trzeciej rundy

Pierwsze dwie partie zakończyły się bez niespodzianek - pewnymi zwycięstwami Nadala, który przełamywał przeciwnika łącznie trzykrotnie. Zapowiadało to prawdziwy "spacerek" w secie trzecim, lecz Chaczanow pokazał pazur. W czwartym gemie tej odsłony przełamał rywala i utrzymał swoją przewagę do końca.



To nie tylko przedłużyło starcie, ale i poddenerwowało faworyta, który w secie czwartym pokazał wielką moc. Wygrał 6:1 i ostatecznie zameldował się w czwartej rundzie.



Tam jego rywalem będzie Asłan Karacew lub Adrian Mannarino.