Polska ćwierćfinalistka Wimbledonu zagra o tytuł. 626 miejsc niżej? I co z tego!

Nie można jednak powiedzieć, że Stankiewicz jest w świecie tenisa osobą anonimową. W lipcu była w ćwierćfinale juniorskiego Wimbledonu, we wrześniu zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Europy U-18. To spore osiągnięcia, choć w przeciwieństwie do wielu młodych tenisistek starała się nie łączyć jednej rywalizacji z drugą. Teraz nie będzie już miała wyjścia, wiek juniorski właśnie się kończy - będzie musiała szukać swoich szans w profesjonalnych turniejach. I wiele wskazuje na to, że będzie miała w nowym roku znacznie łatwiejszą ścieżkę.

