Niczym obrażona primadonna. Żałosny koniec meczu przyjaciółki Sabalenki

Turniej w Ningbo przebiegał bez większych perturbacji pogodowych, a tutaj to szczególnie istotne: w przeciwieństwie do Pekin czy Wuhanu kort centralny nie jest bowiem kryty. Gdy jednak przyszło do rywalizacji w sobotę, cały harmonogram padł przez opady deszczu. Oba półfinały deblowe można było przesunąć na kryty kort treningowy, meczów singlowych - już nie. Istniała nawet możliwość, że co najmniej jednego nie uda się rozegrać w sobotę, jeśli nie zacznie się przed godz. 22.30 lokalnego czasu, czyli 16.30 w Polsce.

Daria Kasatkina grała z Paulą Badosą o finał turnieju WTA 500 w Ningbo. Deszcz przerywał spotkanie

To Daria Kasatkina musiała podejść do Pauli Badosy. Hiszpanka przegrała ze zdrowiem, ale zachować też powinna się inaczej

To samo powinna zrobić z rywalką, też wyjaśnić jej, co się stało i poinformować, że nie będzie kontynuowała meczu. Tymczasem nawet nie spojrzała w kierunku rozgrzewającej się za linią końcową Kasatkiny. To Rosjanka ruszyła w jej kierunku, gdy Badosa wzięła już torbę i szykowała się do wyjścia. Ostatecznie uścisnęły sobie dłonie, ale nie tak powinno to wyglądać.