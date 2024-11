Pięć lat i osiem dni Polka czekała na zwycięstwo. Osiem miesięcy później zagra w pierwszym finale

Do pięciu raz sztuka - może mówić teraz Oliwia Szymczuch, 26-letnia tenisistka, która wreszcie zagra o tytuł w zawodowym tenisie. Cztery razy była w półfinałach, zawsze te kluczowe mecze przegrywała. A teraz tenisistka, która 10 lat temu ograła w mistrzostwach Polski do lat 16 Igę Świątek wreszcie dopięła swego - stało się to w Solarino na Sycylii. Wspólnie z Włoszką Gilią Monteleone dwukrotnie cieszyły się w piątek ze zwycięstw, choć do jednego meczu... w ogóle nie wyszły.