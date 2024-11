Pokonała Fręch i Linette. Przyszła pora na trzecią Polkę z finałów BJK Cup

We wrześniu zeszłego roku Martyna Kubka trenowała w Warszawie z Igą Świątek, gdy ówczesna wiceliderka rankingu WTA wróciła do kraju po niezbyt udanym US Open. Są rówieśniczkami, Kubka ma mocny serwis, sporo zapewne na tej współpracy zyskała. I widać to było po wynikach, bo pierwsze sukcesy w zawodach ITF przyszły już po kilku tygodniach. A później dostała też powołanie od Dawida Celta na finały Pucharu Billie Jean King, bo po rezygnacji Świątek jedno miejsce było wolne.

