Niewiarygodny wyczyn młodej Polki na korcie. "To jeszcze do mnie nie dociera"

Pawlikowska zaliczyła morderczy maraton. "Coś takiego już się nie przydarzy"

- Jestem zmęczona i odczuwam trudy tego spotkania. W pewnym stopniu nadal do mnie nie dociera, co się wydarzyło. Wiem, że to mecz, który zapisał się w historii. Gdyby jednak trener nie powiedział mi, że był on tak długi, to po zejściu z kortu nie zdawałabym sobie z tego sprawy. Wiedziałam, że mecz się przeciągał, ale nie spodziewałam się, iż trwał aż pięć godzin - powiedziała Pawlikowska w rozmowie z TVP Sport.