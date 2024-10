Świątek oberwało się za te słowa. Mistrzyni US Open stanęła po stronie Polki

Iga Świątek w kwietniu 2022 roku po raz pierwszy została liderką światowego rankingu kobiecego tenisa i przez kolejne miesiące pokazywała absolutną dominację na korcie, bez względu na rodzaj nawierzchni. Z czasem jednak rywalki zaczęły znajdować sposoby na pokonywanie pierwszej rakiety świata na korcie. A może raczej to Polka dawała im szansę na to, aby ją pokonywać. W końcu nasza zawodniczka z przeciwieństwie do czołowych rywalek nie omijała prawie żadnych imprez w kalendarzu WTA i to właśnie dzięki regularnym występom na kortach mogła liczyć na dodatkowe punkty i powiększającą się przewagę w rankingu.

Brak odpoczynku jednak zaczął dawać się we znaki raszyniance. Ta przez długi czas nie zabierała głosu w sprawie, jednak podczas tegorocznej edycji imprezy Cincinnati Open przerwała milczenie i dała do zrozumienia władzom tenisa, że nie do końca podoba jej się rosnąca liczba turniejów w ciągu sezonu. "Oczywiście nie jest to nasza decyzja, ale uważam, że mamy zbyt wiele turniejów w trakcie sezonu. To nie zakończy się dobrze. To wszystko sprawia, że tenis nie jest już dla nas taki przyjemny. Oczywiście, kocham grać w różnych miejscach na świecie, ale jest to naprawdę wyczerpujące. Uważam, że większość zawodniczek z touru powie to samo. Szczególnie wtedy, kiedy gra się na tak wysokim poziomie. Nie sądzę, że powinno tak być. Zasługujemy na więcej odpoczynku. Być może ludzie mnie za to znienawidzą, ale naprawdę ciężko jest nadążyć" - wyznała w rozmowie ze Sky Sports.