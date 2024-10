Hubert Hurkacz globalną marką. Polak ambasadorem naszego kraju

Hubert Hurkacz od kilku lat budował swoją pozycję w światowej czołówce tenisa. Polak regularnie dawał swoim kibicom mnóstwo argumentów do tego, aby coraz mocniej go wspierać. Ostatnie kilkanaście miesięcy to regularna obecność naszego gwiazdora w czołowej dziesiątce rankingu ATP, choć aktualnie z niej wypadł.