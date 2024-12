Tenis to specyficzny sport. Od czasów juniorskich wymaga dużych nakładów finansowych, a nigdy nie daje gwarancji opłacalności. Nawet jeśli uda się wybić ponad przeciętność, to i tak trzeba być dość wysoko w rankingu, by móc wychodzić na plus. O trudach finansowych w tej dyscyplinie sportu opowiedziała w wywiadzie z tvpsport.pl Katarzyna Kawa. - Nie dostając się do turniejów wielkoszlemowych trzeba dokładać i to już nie jest zabawne - podkreśliła.