Duże ryzyko dla Igi Świątek, Sabalenka może zyskać. Są już dokładne dane

Dokładnie za miesiąc Iga Świątek może być po raz trzeci liderką rankingu WTA - aby tak się stało, musi odrobić sporą stratę do Aryny Sabalenki, przekraczającą już tysiąc punktów. Obie swoje zmagania zaczną na początku najbliższego tygodnia w dwóch różnych australijskich miastach. I choć to Polka będzie wkrótce w lepszej sytuacji w walce ze swoją najgroźniejszą rywalką, to najpierw więcej zyskać może 26-latka z Mińska. Wszystko za sprawą stawki w obu turniejach oraz punktacji w United Cup - właśnie poznaliśmy szczegóły.