Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Polsacie

Kilkaset godzin transmisji z Wimbledonu oraz codzienny program studyjny w pięciu kanałach i czterech serwisach telewizyjnych

Wielkoszlemowy Wimbledon jest obecny w portfolio Polsatu od ponad 20 lat. To właśnie w kanałach sportowych tego nadawcy polscy kibice mogli podziwiać fantastyczne występy Jerzego Janowicza, Łukasza Kubota oraz Agnieszki Radwańskiej, która równo 10 lat temu dotarła do finału gry pojedynczej kobiet. Wszyscy mają nadzieję, że ten rok będzie należał do, kroczącej od zwycięstwa do zwycięstwa liderki światowego rankingu, Igi Świątek oraz do prezentującego wysoką formę Huberta Hurkacza.

W redakcji sportowej Polsatu przygotowania do obsługi tegorocznej rywalizacji na trawiastych kortach Wimbledonu ruszyły kilka tygodni temu. Turniej odbywać się będzie w dniach 27 czerwca - 10 lipca, a widzów w każdy dzień meczowy wprowadzi specjalny program emitowany od godziny 13:00 w Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium 1. Audycja tworzona będzie w ultranowoczesnym studiu, znanym z obsługi między innymi Ligi Mistrzów UEFA. Gospodarzami programu będą Paulina Chylewska, Paulina Czarnota-Bojarska i Jerzy Mielewski, a wśród ich gości znajdą się wybitni znawcy tenisa. Amunicji do dyskusji dostarczy specjalny wysłannik Polsatu Sport do Londynu, Tomasz Lorek. Mecze turnieju skomentują Dawid Olejniczak, Tomasz Tomaszewski, Marcin Muras, Krzysztof Wanio i Filip Gawęcki, którzy od lat związani są z redakcją sportową Polsatu. Wspierać będzie ich także między innymi komentator Eurosportu, Karol Stopa, który na koncie ma tysiące godzin spędzonych przy mikrofonie podczas turniejów tenisowych najwyższej rangi.

Zdjęcie / Polsat Sport

Polsat Sport będzie transmitował wszystkie mecze z udziałem Polek i Polaków oraz spotkania rozgrywane na korcie centralnym, na którym codzienna rywalizacja startuje o godzinie 14:30. Sygnał Polsatu Sport bez reklam będzie można też oglądać w Polsacie Sport Premium 1. O godzinie 12:00 startować będą relacje w Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport News. Tylko w pierwszym tygodniu turnieju wszystkie wspomniane kanały pokażą na żywo ponad 60 meczów o łącznym czasie ponad 120 godzin! Ale to nie wszystko, bo mecze Wimbledonu pokażą też Polsat Sport Premium 2 (kort nr. 3) oraz cztery specjalne serwisy telewizyjne: Polsat Sport Premium PPV 3 (kort nr. 8), Polsat Sport Premium PPV 4 (kort nr. 12), Polsat Sport Premium PPV 5 (kort nr. 17) i Polsat Sport Premium PPV 6 (kort nr. 18). Widzowie zobaczą więc minimum 18 meczów na żywo dziennie tylko w pierwszym tygodniu turnieju, a więc ponad 250 godzin transmisji! Wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu będzie można oglądać także w serwisie Polsat Box Go - na wielu urządzeniach, również mobilnych.

Telewizja Polsat, tak samo jak w poprzednich edycjach Wimbledonu, w swoich przekazach nie będzie skupiać się wyłącznie na turnieju gry pojedynczej z udziałem największych gwiazd. Nadawca zadbał o to, by widzowie mogli oglądać także rywalizację deblistów oraz juniorów, a zwłaszcza polskich. Podsumowaniem każdego dnia zmagań będzie Kronika Wimbledonu emitowana w Polsacie Sport o godzinie 12:00 dnia następnego - tuż przed programem studyjnym. Obficie o Wimbledonie informować będzie także portal Polsatsport.pl wspierany przez serwis sportowy Interii.