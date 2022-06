Hubert Hurkacz pewnie wygrał w deblu

Hurkaczowi z Paviciem w pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie, aby rozstrzygnąć go na swoją korzyść. Stało się to w czwartym gemie. Potem Polak z Chorwatem pewnie utrzymali przewagę do końca partii.

W drugim secie Hurkacz z Paviciem znowu przełamali na początku podanie rywali, tym razem już w trzecim gemie. I także to wystarczyło na wygranie partii. Zakończyła się ona wynikiem 6:4. Mecz trwał zaledwie 47 minut.

W drugiej rundzie Hurkacz i Pavić spotkają się ze zwycięzcą pojedynku pomiędzy Szwedem Andre Goranssonem i Japończykiem Benem McLachlanem a Grekami Petrosem i Stefanosem Tsitsipasami.

Tenis. Hubert Hurkacz w singlu zagra od drugiej rundy

Hurkacz w Stuttgarcie wystąpi także w singlu. W pierwszej rundzie miał wolny los, a w drugiej zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy Węgrem Martonem Fuscovicsem a austriackim kwalifikantem Jurijem Rodionowem.

Turniej w Stuttgarcie to element przygotowań do wielkoszlemowego Wimbledonu, który rozpocznie się 27 czerwca, a potrwa do 10 lipca.

1. runda gry podwójnej:

Hubert Hurkacz, Mate Pavić (Polska, Chorwacja, 3.) - Dustin Brown, Evan King (Niemcy, USA) 6:3, 6:4