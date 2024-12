Grymas bólu polskiej tenisistki. Grały jednak do końca. Jest trzeci triumf

Do finału awansowały Mera Warszawa i BKT Advantage Bielsko-Biała, który bronił tytułu. Odpadły Calisia Kalisz i PTP Łódź. Już pierwszy mecz finału, w którym zmierzyły się singlistki, był bardzo zacięty. Martyna Kubka (Mera) postawiła się półfinalistce w deblu w US Open Viktorii Hruncakovej (kiedyś 43 w rankingu WTA, obecnie 223). Po meczu trwającym ponad godzinę i 40 minut Polka, która obecnie jest 432. w rankingu, przegrała 3:6, 6:7 (7-9).

Kamil Majchrzak przegrał w super tie breaku

W drugiej partii podrażniony Majchrzak wziął się do roboty, przełamał rywala i objął prowadzenie 3:0. Taka zaliczka wystarczyła, by doprowadzić do remisu i o wyniku meczu zdecydował super tie break. W nim Polak wygrał pięć pierwszych piłek i wydawało, że jest blisko wygranej. Słowak nie poddał się, najpierw wyrównał, a potem poszedł za ciosem. Prowadził już 9:6, miał piłki meczowe, ale wtedy Majchrzak odrobił dwa punkty. Ostatnie słowo należało jednak do Kovalika.