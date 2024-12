Na pierwszy ogień wystawiono deble kobiet: Aryna Sabalenka i Mirra Andriejewa grały z Caroline Garcią i Jeleną Rybakiną. Ich set obrał niespodziewany kierunek - mijały kolejne gemy, a Białorusinka i Rosjanka nie mogły złapać rytmu. Szczególnie liderka rankingu WTA zawodziła, popełniała błędy, wyglądała na sfrustrowaną. Serwowała jako pierwsza i Team Hawks szybko przegrywał ze stratą przełamania. Następnie podanie podtrzymała Rybakina, zrobiło się 0:2. Kolejne minuty nie przynosiły przełomu. W trzech pierwszych gemach serwisowych Sabalenka i Andriejewa nie zdobyły choćby punktu! To wydawało się wręcz nieprawdopodobne. Na tablicy widniał rezultat 0:5.

Wtedy jednak obraz meczu zaczął się zmieniać. Najpierw Rybakina straciła serwis, następnie Andriejewa poprawiła dokładność uderzeń, co przyniosło gema na 2:5. Podwójny błąd Garcii przy tzw. deciding poincie, który był jednocześnie meczbolem, dał jeszcze więcej "tlenu" Hawks. Przewaga Falcons za chwilę stopniała do pojedynczego przełamania. Rybakina stanęła przed drugą szansą zamknięcia sprawy, ale... w kluczowym momencie także popełniła podwójny błąd serwisowy i z 0:5 doszło do wyniku 5:5.