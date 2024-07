Gorąco w rosyjskich mediach, ich faworytka już poza Wimbledonem. Sensacyjne okoliczności

Na początku czerwca Mirra Andriejewa znalazła się na ustach tenisowego świata. Chociaż o jej ogromnym talencie wiadomo już było od dłuższego czasu, to właśnie wtedy osiągnęła swój największy sukces w dotychczasowej karierze. Zameldowała się w półfinale Roland Garros po tym, jak pokonała Arynę Sabalenkę . Podczas tamtego spotkania Białorusince towarzyszyły co prawda problemy żołądkowe, ale trzeba przyznać, że 17-letnia Rosjanka świetnie wytrzymała mentalnie kluczowe momenty meczu i zapisała pierwsze zwycięstwo nad tenisistką z Mińska.

Po niezwykle udanym występie w Paryżu zaczęto się zastanawiać, na co będzie stać młodą zawodniczkę w Londynie. Tym bardziej, że już przed rokiem tenisistka z Krasnojarska zaliczyła dobry występ w stolicy Wielkiej Brytanii, docierając do czwartej rundy. Na tamten moment był to jej najlepszy wielkoszlemowy wynik w zawodowej karierze. Tym razem wszystko potoczyło się jednak inaczej - Andriejewa pożegnała się z rywalizacją już po meczu otwarcia.