Niemal doprowadziła do dramatu Świątek, teraz się raduje. Królowa wróciła

Naomi Osaka jest już po pierwszej rundzie Wimbledonu, w której zagrała przeciwko Diane Parry i pokonała ją 6:1, 1:6, 6:4. To oznacza nie tylko, że zakwalifikowała się do dalszego etapu rozgrywek, ale również, że udało jej się wrócić do miejsca w rankingu, na którym bardzo jej zależało. To tylko kwestia czasu, aż Japonka wróci na dawną pozycję i wszystkie tenisistki ze stawki znów będą się z nią liczyć. Pierwszy krok już zrobiony.