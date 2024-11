Dotkliwa porażka Rafaela Nadala w Pucharze Davisa. To mógł być ostatni raz

To mógł być ostatni mecz w karierze Rafaela Nadala. Jego rywal okazał się od niego lepszy, a to oznaczało, że jeśli Carlos Alcaraz wygrałby swoje spotkanie z Tallonem Griekspoorem, wówczas Nadal zagrałby jeszcze w spotkaniu deblowym. To spotkanie miało być kluczem.