Były piłkarz został tenisistą, wkrótce oficjalny debiut. Pójdzie w ślady ojca

Tenis z dekady na dekadę staje się coraz bardziej fizycznym sportem, w którym to przygotowanie motoryczne jest momentami zdecydowanie ważniejsze, niż same umiejętności tenisowe, mimo tego najlepsi zawodnicy na świecie coraz bardziej wydłużają swoje kariery. Ostatnio Rafael Nadal zakończył swoje profesjonalne granie w tenisa dopiero w wieku 38 lat. Rok młodszy Novak Djoković zapowiada, że kibice będą mogli cieszyć się jego grą jeszcze przez kilka lat.

Jak się okazuje, granica przesunęła się już niesamowicie daleko, bo niebawem na kortach zobaczymy...45-letniego Diego Forlana. Urugwajczyk swoją profesjonalną karierę piłkarską zakończył w sierpniu 2019 roku i wygląda na to, że od tego momentu być może rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia "nowego życia". Legenda Urugwaju bowiem z byłego naprawdę wybitnego piłkarza już niebawem zamieni się w aktualnego tenisistę, co może szokować.