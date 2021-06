Co za zagranie przy piłce meczowej!

Przy piłce meczowej Miedwiediew starał się przechytrzyć rywala i zaserwował od dołu. Tsitsipas nie dał się jednak zaskoczyć i w prosty sposób minął Rosjanina, zwyciężając po dwóch godzinach i 19 minutach.

Tsitsipas, który nie tylko wyrównał najlepsze osiągnięcie z Paryża, ale i Wielkiego Szlema, w półfinale zagra z Niemcem Alexandrem Zverevem.



Rozstawionemu z numerem piątym Grekowi do wygrania w pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie, w czwartym gemie. W ósmym gemie Tsitsipas miał drugiego break pointa, ale Miedwediew jeszcze się obronił, jednak po chwili tenisista z Aten przypieczętował partię przy własnym podaniu.



W drugim secie Grek ponownie przełamał rywala, w trzecim gemie. Rosjanin odrobił straty w szóstym, a ponieważ potem obaj zawodnicy utrzymywali serwis, to do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. Padł on łupem Tstsipasa.



Miedwiediew jako pierwszy przełamał podanie przeciwnika w trzeciej partii (piąty gem). Jeśli ktoś myślał, że spotkanie może się przedłużyć, to Grek odrobił straty w ósmym gemie, a 12. zapewnił sobie triumf w tym meczu i awans do półfinału.



Ćwierćfinał gry pojedynczej mężczyzn:

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 5.) - Daniił Miedwiediew (Rosja, 2.) 6:3, 7:6 (7-3), 7:5