Błyskawiczny pierwszy set, Hurkacz zaskoczony w Paryżu. Koniec meczu już po 51 minutach

Po rozczarowujących turniejach US Open i ATP Tokio Huber Hurkacz wpadł poza czołową dziesiątkę rankingu. Wrocławianin miał aż miesiąc na odpoczynek, regenerację i odpowiednie przygotowanie się do startu w rozgrywkach rangi ATP 1000 w Paryżu. Los zetknął go na starcie z pnącym się wciąż do góry w zestawieniu utalentowanym tenisistą ze Stanów Zjednoczonych - Aleksem Michelsenem.

Falstart Hurkacza w Paryżu. Pierwszy set zakończony po 20 minutach

Początek spotkania nie należał do najlepszych w wykonaniu Hurkacza. Wrocławianin wyraźnie nie mógł odpowiednio wstrzelić się na serwisie, a większość jego zagrań po returnie rywala lądowała w siatce. I Michelsen już na starcie przełamał 27-latka, a po gemie wygranym do zera prowadził 2:0. Reprezentant Polski wyglądał na całkowicie zagubionego na korcie i po 11 minutach było 4:0 dla 20-latka. Reklama

Dopiero w piątym gemie Hurkaczowi udało się wreszcie zanotować serię udanych zagrań i dopisać do swojego konta pierwszego gema. Niestety był to krótki i jednorazowy zryw. Michelsen potrzebował zaledwie 20 minut, żeby dopisać do swojego konta triumf w pierwszym secie 6:1.

Poprawa w drugim secie, ale to było za mało. Hurkacz brutalnie zweryfikowany przez rywala

Polak miał spore problemy z szybkim reagowaniem na korcie. Niemal każda piłka, do której trzeba było dobiec, kończyła się punktami dla oponenta. Nieco lepiej wyglądało to w drugiej odsłonie pojedynku. Choć rywal miał aż trzy brejki, Hurkacz wygrał pierwsze podanie, a przełamać nie dał się także w drugim. W efekcie doprowadził do stanu 2:2.

Hurkacz pozostawał wciąż w grze, choć wiele wysiłku kosztowały go triumfy w kolejnych gemach. Michelsen natomiast w polu serwisowym błyskawicznie rozstrzygał ich losy na swoją korzyść. Przy stanie 4:3 w drugiej partii nie zapowiadało się na żaden zwrot akcji. Amerykanin po chwili przełamał go do zera i było już 5:3. Nie ulegało wątpliwości, kto tego dnia zasłużył na zwycięstwo. Reklama

Przy swoim serwisie Michelsen był bezbłędny, dopisał do swojego konta szóstego gema i triumfował po zaledwie 50 minutach 6:1, 6:3. Hubert Hurkacz z pewnością wolałby jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu.

