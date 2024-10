Głośno o relacji Świątek z Abramowicz. Trener uderza, padł mocny zarzut

Iga Świątek jeszcze przed końcem sezonu postanowiła zakończyć współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, a kilkanaście dni później ogłosiła nazwisko nowego trenera. Został nim Wim Fissette , który w przeszłości pracował m.in. z Naomi Osaką, Simoną Halep czy Angelique Kerber. Dołączenie Belga do teamu było jedyną zmianą, na jaką zdecydowała się wiceliderka rankingu WTA - za przygotowanie fizyczne wciąż odpowiada Maciej Ryszczuk, sparingpartnerem jest Tomasz Moczek, a funkcję psycholog pełni Daria Abramowicz. Reklama

To właśnie rola Abramowicz w sztabie zawodniczki z Raszyna jest ostatnio często dyskutowana. Nie brakuje głosów, że doszło już do zatarcia granic między sferą prywatną a zawodową w otoczeniu Świątek, na co uwagę w rozmowie z Eurosportem zwrócił ostatnio komentator i ekspert Lech Sidor.

"Wiem, że świat psychologii sportu jest trochę zadziwiony, że Daria jest wszędzie z Igą, że pracuje 24/7 i że to jest już zatarta granica między profesjonalizmem a prywatą. Nastąpiło zatarcie tych granic i jest tego trochę za dużo" - powiedział. Po czym wywołał do tablicy samą tenisistkę.

Chciałbym, żeby któregoś pięknego dnia Iga wszystko wyjaśniła, żeby ukróciła wszystkie te spekulacje i insynuacje na temat tego, jak obie panie funkcjonują. Nie oszukujmy się, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Plotek na ten temat jest cała masa. I może taka wypowiedź stanowcza, wręcz nawet trochę brutalna, ucięłaby wreszcie wszystkie spekulacje ~ podkreślił.

Iga Świątek wciąż pracuje z Darią Abramowicz. Paweł Ostrowski dosadnie

Podobnego zdania co Sidor jest najwyraźniej Paweł Ostrowski. Były szkoleniowiec Marty Domachowskiej i Angelique Kerber w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zauważył, że to Świątek zdecydowała się na układ, w którym Abramowicz ma silną pozycję. A skoro tak, to najwyraźniej Polka potrzebuje regularnej współpracy z psycholog.

Ostrowski przy okazji stwierdził, że przez mocną pozycję Abramowicz doszło do zatarcia granic w sztabie, co jego samego zniechęciłoby do pracy z daną zawodniczką.

"Jeśli chodzi o mnie, przy zacierających się tu pewnych granicach raczej nie chciałbym w tym systemie pracować. Ale to jest moje spojrzenie, a na przykład Fissette może mieć zupełnie inne. Przecież doskonale wie, jak skonstruowany jest team i skoro się zdecydował, widocznie ta konstelacja mu nie przeszkadza" - zauważył.

Podczas rozmowy z Ostrowskim poruszono także wątek Fissette'a, który, zdaniem polskiego trenera, w pierwszych tygodniach pracy ze Świątek nie będzie skupiał się na aspektach czysto sportowych, ponieważ na poprawę różnych elementów gry potrzeba więcej czasu.

Zadanie Belga jest teraz inne i tak naprawdę sprowadza się do relacji. Do ułożenia ich w ramach teamu tak, by później efektywnie pomagać. Chodzi też o poznanie Świątek jako osoby. Fissette musi na cito zrozumieć, jakie są jej reakcje ~ przekonywał.

Fissette po raz pierwszy w roli trenera Świątek pojawi się na meczach w Rijadzie, gdzie 2 listopada rozpocznie się prestiżowy turniej WTA Finals . Tam Polka stanie przed trudnym zadaniem odrobienia strat w rankingu do Aryny Sabalenki, która z przewagą 1046 punktów prowadzi w światowym zestawieniu i jest na dobrej drodze do tego, by zakończyć sezon jako liderka.

