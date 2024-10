Polak miał spore problemy z szybkim reagowaniem na korcie. Niemal każda piłka, do której trzeba było dobiec, kończyła się punktami dla oponenta. Nieco lepiej wyglądało to w drugiej odsłonie pojedynku. Choć rywal miał aż trzy brejki, Hurkacz wygrał pierwsze podanie, a przełamać nie dał się także w drugim. W efekcie doprowadził do stanu 2:2.