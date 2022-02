W poniedziałek Majchrzak będzie zajmował miejsce w przedziale 77-80. Dokładnie które? Jeszcze nie wiadomo. Rozgrywane są równolegle inne turnieje. Może być lepiej. Polak gra dalej. Nie jest bez szans na wyśrubowanie swojego rekordu. Do tej pory Majchrzak był najwyżej na 83. pozycji we wrześniu 2019 roku.

Przeciwnik Majchrzaka był rozstawiony z numerem "2"

W ćwierćfinale Majchrzak trafił - pierwszy raz w tym turnieju - na wyżej notowanego rywala. Lorenzo Musetti jest rozstawiony z numerem "2". W ATP 19-latek zajmuje 66. miejsce. W ubiegłym roku grał w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa - z powodu kontuzji kończąc przed piątym setem mecz z Novakiem Djokoviciem.

To wielka nadzieja włoskiego tenisa. Dużo gorszy jednak w turniejach rozgrywanych na twardej nawierzchni niż na mączce. W Pune turniej odbywa się na "hardzie".

Znakomity pierwszy set Majchrzaka

Majchrzak zagrał znakomicie w pierwszym secie. Kluczem do zwycięstwa okazało się pewne podanie. Polak zdobył 12 z 13 punktów po pierwszym serwisie, a po drugim cztery na cztery. Ale 26-letni tenisistka z Piotrkowa Trybunalskiego imponował też umiejętnym wykorzystaniem każdego rodzaju tenisowych zagrań. Był przy tym spokojny, pewny siebie, grał tak jakby nie interesował go ranking rywala.

Pierwszy raz Majchrzak przełamał Włocha przy stanie 3:2. Ale nie poprzestał na tym. Zakończył, trwającego pół godziny seta, również przełamaniem serwisu rywala. 6:2 i dobra gra. Półfinał był bliżej.

Przegrany tie break w drugim secie

W drugim ciekawie zrobiło się w szóstym gemie. Musetti stracił kontrolę nad swoim gemem serwisowym. Ale nie na tyle, by go przegrać.

Przy 3:3 Włoch miał break pointa. Był to słabszy moment gry piotrkowianina, grał mniej agresywnie, popełniał błędy przy siatce, ale nie dał "się przełamać".

Zgodnie z serwisem mecz toczył się aż do tie breaka. Musetti od początku w nim prowadził. Majchrzak popełniał niewymuszone błędy, przegrywał długie wymiany.

Było 6:3. Włoch miał trzy piłki setowe, z czego dwie przy własnym serwisie. Przegrał je i podanie miał Majchrzak. Popełnił jednak podwójny błąd serwisowy. Pierwszy raz w tym meczu. Kosztował go utratę seta.

Pierwszy półfinał ATP Kamila Majchrzaka

Trzeci set był długo wyrównany. Do stanu 4:4 żaden zawodnik nie miał break pointa. Wtedy przed szansą stanął Majchrzak. Wykorzystał drugiego z break pointa. Miał 5:4 i serwis.

Musetti walczył do końca. Prowadził 40:15. Majchrzak doprowadził do równowagi. Potem miał cztery piłki meczowe. Wykorzystał czwartą po ładnej akcji wolejowej. Zagrał bardzo dobry mecz, osiągnął cenny wynik.

Majchrzak pierwszy raz wystąpi w półfinale turnieju ATP. Do tej pory to ćwierćfinał był dla niego barierą nie do przebycia. W ubiegłym roku przegrał w tej fazie w Sofii.

O finał powalczy ze zwycięzcą spotkania Emil Ruusuvuori (87. ATP) - Jiri Vesley (80. ATP).

Transmisja w turnieju w Polsacie Sport.

Ćwierćfinał turnieju ATP 250 Pune 2022 (pula nagród 430 tys. dol.)

Kamil Majchrzak (Polska) - Lorenzo Musetti (Włochy, 2) 6:2, 6:7 (5), 6:4