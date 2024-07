Udział w Wimbledonie to niewątpliwie wielka chwała i prestiż, ale także gigantyczne zarobki. Tegoroczna pula nagród w najstarszym turnieju tenisowym na świecie wynosi aż 50 milionów funtów. To o 5 milionów więcej niż przed rokiem. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 2,7 mln. W żadnym innym turnieju Wielkiego Szlema zawodnicy nie mogli liczyć na tak kosmiczne zarobki.

W minionym sezonie Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału imprezy w Londynie. Niestety w pojedynku z Eliną Switoliną musiała uznać wyższość rywalki. Ukrainka wygrała 7:5, 6:7, 6:2 i awansowała do półfinału kosztem Polki. Wysoka nagroda finansowa w tym przypadku stanowiła jedynie niewielkie pocieszenie dla liderki rankingu WTA. Wówczas "podniosła z kortu" 340 tysięcy funtów, co w przeliczeniu dało około 1,77 mln złotych.