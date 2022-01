Duda zremisował. Nowy lider turnieju

Jana-Krzysztofa Dudę czekał jeden z najważniejszych pojedynków w turnieju. Polak zasiadł do partii z Siergiejem Karjakinem. Rosjanin również pojawi się w czerwcowym Turnieju Kandydatów. Dla obu szachistów partia była zatem dobrą okazją do sprawdzenia się w boju, poszukania ewentualnych słabości przeciwnika oraz zdobycia dodatkowego materiału do analizy.

Partia zaczęła się nietypowo, gdyż grający czarnymi Karjakin przyjął gambit hetmański. Kilka ruchów później rosyjski zawodnik niespodziewanie puścił hetmana w ruch, czym zaskoczył Dudę, bo ten długo zastanawiał się nad dalszym posunięciem. Według silnika szachowego dość szybko Polak zaczął mieć problemy, z których jednak wyszedł. W końcówce Rosjanin popełnił błąd i wydawało się, że 23-latek ma wyraźną przewagę. Wariant jednak nie był tak oczywisty, dlatego ostatecznie po 36. posunięciach padł remis.

Turniej ma nowego lidera

Świetną formę w zmaganiach potwierdził Shakhriyar Mamedyarov. Pogromca Dudy zgarnął na swoje konto kolejne zwycięstwo i to czarnymi bierkami. O sile rywala przekonał się obrońca tytułu - Jorden Van Foreest. Na początku nic nie wskazywało na taki obrót sytuacji. Mamedyarov uzyskał przewagę w okolicach 20. posunięcia. To jeszcze o niczym nie przesądzało. W końcówce Holender popełnił kosztowne błędy, po czym poddał partię.

Do czołówki zmagań wszedł także Richard Rapport. Węgier źle otworzył turniej, przegrywając z polskim szachistą. Porażka wpłynęła na niego pozytywnie, gdyż Rapport jest teraz nie do zatrzymania. Tym razem porażkę z jego rąk poniósł Rameshbabu Praggnanandhaa. Hindus miał wprawdzie dobre momenty, ale od pewnego momentu węgierski zawodnik stopniowo budował przewagę, by następnie zmusić przeciwnika do rezygnacji.

W pozostałych partiach padły remisy. Znów rzadziej spotykaną grę próbował zainicjować Magnus Carlsen. Norweg nie zdołał jednak wyprowadzić w pole oponenta. Z powodu braku zwycięstwa prowadzenie w turnieju stracił Santosh Gujrathi Vidit, który nadal rozgrywa świetne zawody. Punktami podzielili się tez m.in. Andriej Esipienko i Fabiano Caruana.

Wyniki:

Jan-Krzysztof Duda - Siergiej Karjakin 0,5:0,5

Anish Giri - Santosh Gujrathi Vidit 0,5:0,5

Nils Grandelius - Magnus Carlsen 0,5:0,5

Andriej Esipienko - Fabiano Caruana 0,5:0,5

Jorden Van Foreest - Shakhriyar Mamedyarov 0:1

Richard Rapport - Rameshbabu Praggnanandhaa 1:0

Daniił Dubow - Sam Shankland 0,5:0,5

Klasyfikacja po pięciu rundach:

1. Shakhriyar Mamedyarov - 3,5 punktu

2. Santosh Gujrathi Vidit - 3,5 punktu

3. Richard Rapport - 3,5 punktu

4. Andriej Esipienko - 3 punkty

5. Magnus Carlsen - 3 punkty

6. Jan-Krzysztof Duda - 2,5 punktu

7. Fabiano Caruana - 2,5 punktu

8. Jorden Van Foreest - 2,5 punktu

9. Anish Giri - 2 punkty

10. Daniił Dubow - 2 punkty

11. Sam Shankland - 2 punkty

12. Siergiej Karjakin - 2 punkty

13. Rameshbabu Praggnanandhaa - 2 punkty

14. Nils Grandelius - 0,5 punktu